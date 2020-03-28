Погибшая в петербургском детском саду девочка задыхалась почти 10 минут

Следователи восстановили картину трагедии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Трехлетняя девочка, погибшая 26 марта на игровой площадке в петербургском детском саду, задыхалась, застряв между перегородками лестницы в течение девяти минут 27 секунд. Это установили следователи, восстанавливавшие картину происшествия. На протяжении всего этого времени 29-летняя воспитательница была занята посторонними делами и не замечала, что происходит с ребенком. Страшные подробности трагедии сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Ребенок получил травму шеи с повреждением спинного мозга и скончался на месте.

В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает ведомство.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ мамы погибшей девочки о том, как ей сообщили о произошедшем сотрудники детского сада.

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