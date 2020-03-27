Мать погибшей на прогулке девочки рассказала, как ей сообщили о происшествии
Стали известны шокирующие подробности трагедии в детском саду Санкт-Петербурга.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Стали известны шокирующие подробности трагедии в детском саду Петербурга. Накануне на прогулке погибла трехлетняя девочка. Она застряла головой между прутьями игрового комплекса и задохнулась. Травму ребенка воспитатели заметили не сразу. А потом оказывать помощь было уже поздно. Мать девочки рассказала «Известиям», как ей сообщили о происшествии.
«Что-то там с Софией на детской площадке, она на чем-то там повисла — дословно не помню. Скорая оказывает помощь. Придите в садик. Я естественно через пять минут пришла», – рассказывает мать погибшей девочки.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Следователи предполагают, что ответственные лица не уследили за ребенком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина смерти трехлетней девочки в саду Санкт-Петербурга.
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