По меньшей мере один пожарный погиб при тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону. Это подтвердил 5-tv.ru губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Да, действительно, погиб пожарный. Его фамилия Кравцов. У него есть мама, сестра, и я выражаю соболезнования его родным и близким», — сказал он.

Глава региона также сообщил, что в связи с пожаром полиция разыскивает белую LADA Priora, на которой могли скрыться поджигатели.

Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о сильном пожаре на левом берегу Дона поступило около 13:50 по московскому времени. На площади более квадратного километра метров горит сухой камыш. Ситуацию усугубляет сильный, до 17 метров в секунду, ветер. В тушении огня задействованы более 100 человек и 38 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет МЧС и направляется пожарный поезд.

Тем временем город заволокло дымом, очевидцы делятся в соцсетях впечатляющими кадрами пожара. Однако, по словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

В МВД заявили, что основная версия возгорания — поджог, и злоумышленников уже ищут.

«По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог, на который указывает пять очагов горения», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В январе 5-tv.ru рассказывал о гибели пожарного при взрыве газа на пожаре в Подмосковье.