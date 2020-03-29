Солнце «самоизолировалось»: очевидцы публикуют фото гало в небе над Петербургом

Горожане делятся в соцсетях снимками и видео необычного оптического явления.

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Фото, видео: ВКонтакте @iandreeva; Instagram @seliverstovamariia2311

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области делятся в соцсетях снимками и видео редкого оптического явления, которое называется гало. Это когда вокруг Солнца, Луны или другого источника света возникает как бы светящаяся аура.

На этот раз всегда красивое зрелище было еще более необычным, поскольку светило в небе над Северной столицей, как шутят интернет-пользователи, «самоизолировалось». Само солнце периодически скрывали тучи, а светящееся кольцо расходилось вокруг них.

Стоит отметить, что гало — не очень редкое явление, в Санкт-Петербурге его наблюдают несколько раз в год. Оно, как правило, вызвано скоплением ледяных кристаллов в перистых облаках. В прошлый раз петербуржцы делились снимками гало над Финским заливом в августе прошлого года.

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