Видео: солнечное гало над Петропавловской крепостью заметили в Петербурге

Редкое природное явление запечатлели в воскресенье, 25 августа, жители Северной столицы. Солнечное гало было отчетливо видно над Петропавловской крепостью, в районе Сестрорецка, в Лахте и над Финским заливом.

Световое кольцо вокруг солнца появляется из-за ледяных кристаллов, находящихся в нижних слоях атмосферы на высоте пять-десять километров от земли.

Согласно приметам, его появление предвещает дождливую погоду. Можно этому верить, можно нет, но именно в понедельник, 26 августа, по прогнозам синоптиков ожидаются кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как «дыра в небе» напугала жителей в Объединенных Арабских Эмиратах.