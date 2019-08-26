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  4. Видео: солнечное гало над Петропавловской крепостью заметили в Петербурге

Видео: солнечное гало над Петропавловской крепостью заметили в Петербурге

, 2:05 Видео 45

Редкое природное явление также было видно в районе Сестрорецка, в Лахте и над Финским заливом.

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Фото, видео : Instagram @tresorovna, @katrin812, @spb_planet, @nataly_sel, @en.demina

Тема:
Погода 3972

Редкое природное явление запечатлели в воскресенье, 25 августа, жители Северной столицы. Солнечное гало было отчетливо видно над Петропавловской крепостью, в районе Сестрорецка, в Лахте и над Финским заливом.

Световое кольцо вокруг солнца появляется из-за ледяных кристаллов, находящихся в нижних слоях атмосферы на высоте пять-десять километров от земли.

Согласно приметам, его появление предвещает дождливую погоду. Можно этому верить, можно нет, но именно в понедельник, 26 августа, по прогнозам синоптиков ожидаются кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как «дыра в небе» напугала жителей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тема:
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