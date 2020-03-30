О стрельбах, проведенных в Северной Корее, сообщило местное издание.

Фото: www.globallookpress.com /Kcna

В КНДР провели испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки, пишет центральная газета Rodong Sinmun.

Стрельбы носили испытательный характер для подтверждения тактических и технических характеристик сверхбольшой многозарядной пусковой установки. Ее тип не называется, однако отмечается, что мероприятие прошло успешно. Происходили ли испытания в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не указывается.

О запуске «неопознанного снаряда» из КНДР в сторону Японского моря 29 марта сообщил комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи, а 21 марта Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в том же направлении.

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