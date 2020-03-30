Жена Семака хочет еще детей: «Меня хватит еще на троих-четверых»
Супруга главного тренера «Зенита» Анна — уже счастливая мама семерых.
Фото: Instagram @annas_secret_garden
Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака надеется воспитать еще троих или даже четверых детей. Об этом она рассказала в Instagram, отвечая на вопросы пользователей.
«Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых», — пояснила Анна.
Ранее многодетная мама заявила, что хочет усыновить темнокожего ребенка. Об этом она рассказала в интервью «Собаке.ru».
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Сейчас супруги Семаковы воспитывают семерых детей, среди них и приемную девочку. Ранее Анна Семак рассказала, что занимается воспитанием детей сама, няни у них нет. При необходимости ей помогают домработница-филиппинка и гувернер-воспитатель старшего сына.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Семак разделась ради «терапевтической» фотосессии на Бали.
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