Жена Семака хочет еще детей: «Меня хватит еще на троих-четверых»

Супруга главного тренера «Зенита» Анна — уже счастливая мама семерых.

Фото: Instagram @annas_secret_garden

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака надеется воспитать еще троих или даже четверых детей. Об этом она рассказала в Instagram, отвечая на вопросы пользователей.

«Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых», — пояснила Анна.

Ранее многодетная мама заявила, что хочет усыновить темнокожего ребенка. Об этом она рассказала в интервью «Собаке.ru».

 
 
 
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Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

Сейчас супруги Семаковы воспитывают семерых детей, среди них и приемную девочку. Ранее Анна Семак рассказала, что занимается воспитанием детей сама, няни у них нет. При необходимости ей помогают домработница-филиппинка и гувернер-воспитатель старшего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Семак разделась ради «терапевтической» фотосессии на Бали.

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