Жена Семака хочет еще детей: «Меня хватит еще на троих-четверых»

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака надеется воспитать еще троих или даже четверых детей. Об этом она рассказала в Instagram, отвечая на вопросы пользователей.

«Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых», — пояснила Анна.

Ранее многодетная мама заявила, что хочет усыновить темнокожего ребенка. Об этом она рассказала в интервью «Собаке.ru».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden) 25 Янв 2020 в 1:19 PST

Сейчас супруги Семаковы воспитывают семерых детей, среди них и приемную девочку. Ранее Анна Семак рассказала, что занимается воспитанием детей сама, няни у них нет. При необходимости ей помогают домработница-филиппинка и гувернер-воспитатель старшего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Семак разделась ради «терапевтической» фотосессии на Бали.