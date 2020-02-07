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Жена главного тренера «Зенита» разделась ради «терапевтической» фотосессии на Бали

, 10:57 | Анастасия Игонина 328

Супруга Сергея Семака и многодетная мать снялась полуобнаженной в тропическом раю.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Жена Сергея Семака снялась в сексуальной фотосессии. Кадрами Анна поделилась на своей странице в Instagram.

В сторис своего аккаунта супруга главного тренера «Зенита» рассказала, что ради съемок к ней на Бали приехала фотограф Александра Бодрова. Анна призналась, что счастлива стать героиней, которую она снимает.

На чувственных кадрах Семак нередко позирует топлесс — грудь знаменитости предусмотрительно прикрыта стикерами в виде сердечка. Для съемки Анна выбрала черный слитный купальник, на который иногда набрасывала белую рубашку. Ради фото в стиле «ню» Анна спускала верх купальника до талии.

Одной из главных тем фотосессии стала вода — модель то смеется стоя под струями, то позирует в прибрежных водах океана. Сама Семак назвала съемку «терапевтической».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей и Анна Семак скоро станут дедушкой и бабушкой.

Жена главного тренера «Зенита» разделась ради «терапевтической» фотосессии на Бали

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Instagram @annas_secret_garden

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Instagram @annas_secret_garden

3/5

Instagram @annas_secret_garden

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Instagram @annas_secret_garden

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Instagram @annas_secret_garden

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