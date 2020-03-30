«Шикарная»: Бочкарева восхитила фанатов снимком без макияжа
Актриса решила доказать подписчикам, что и без косметики выглядит превосходно.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева очаровала поклонников новым снимком, который опубликовала на своей странице в Instagram. 39-летняя актриса предстала перед аудиторией в белом полотенце, едва прикрыв обнаженное тело. Судя по мокрым волосам звезды, она только закончила принимать водные процедуры.
«Вот вы часто пишете и говорите, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины — это все-таки ее чистота», — заявила знаменитость.
Фанаты пришли в восторг от естественной красоты знаменитости и осыпали ее комплиментами в комментариях под постом.
«Шикарная»;
«Красавица»;
«Безумно хороша собой»;
«Чистота души и тела — лучшая красота!!!» — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева пожаловалась на самочувствие.
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