«Шикарная»: Бочкарева восхитила фанатов снимком без макияжа

Актриса решила доказать подписчикам, что и без косметики выглядит превосходно.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева очаровала поклонников новым снимком, который опубликовала на своей странице в Instagram. 39-летняя актриса предстала перед аудиторией в белом полотенце, едва прикрыв обнаженное тело. Судя по мокрым волосам звезды, она только закончила принимать водные процедуры.

«Вот вы часто пишете и говорите, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины — это все-таки ее чистота», — заявила знаменитость.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Фанаты пришли в восторг от естественной красоты знаменитости и осыпали ее комплиментами в комментариях под постом.

«Шикарная»;

«Красавица»;

«Безумно хороша собой»;

«Чистота души и тела — лучшая красота!!!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева пожаловалась на самочувствие.

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