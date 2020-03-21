Звезда отечественного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. Соответствующий пост телезвезда опубликовала в Instagram.

«Болеть весной, ужасно грустно. За окном солнце, а ты валяешься… Всем здоровья, хорошего настроения, несмотря ни на что», — написала звезда в микроблоге.

Подписчики Натальи Бочкаревой тут же предположили, что она заразилась коронавирусом. Ей немедленно посоветовали вызвать доктора и ни в коем случае не выходить на улицу, дабы не навлечь беду на других.

«Че, коронавирус?!»

«Надеюсь, вы сдали тесты и придерживаетесь самоизоляции», — написали фолловеры.

Действительно, коронавирус не делит людей на «звезд» и «простых смертных». Заражению уже подверглись такие знаменитости, как: актриса Ольга Куриленко, Том Хэнкс и артист из «Игры престолов» Кристофер Хивью.

@natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева никак не стала комментировать предположение фанатов о наличии у нее смертельно опасного заболевания. Тогда пользователи соцсети нашли еще один повод спровоцировать теледиву «на разговор».

«Брови — просто жесть»;

«Ваш мастер татуажа бровей — криворукое существо», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева рассказала о воспитании детей.