«Коронавирус?!» — Наталья Бочкарева пожаловалась на самочувствие

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Ниса Мурзанаева
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39-летняя актриса рассказала, что болеть весной — «ужасно грустно».

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда отечественного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. Соответствующий пост телезвезда опубликовала в Instagram.

«Болеть весной, ужасно грустно. За окном солнце, а ты валяешься… Всем здоровья, хорошего настроения, несмотря ни на что», — написала звезда в микроблоге.

Подписчики Натальи Бочкаревой тут же предположили, что она заразилась коронавирусом. Ей немедленно посоветовали вызвать доктора и ни в коем случае не выходить на улицу, дабы не навлечь беду на других.

«Че, коронавирус?!»

«Надеюсь, вы сдали тесты и придерживаетесь самоизоляции», — написали фолловеры.

Действительно, коронавирус не делит людей на «звезд» и «простых смертных». Заражению уже подверглись такие знаменитости, как: актриса Ольга Куриленко, Том Хэнкс и артист из «Игры престолов» Кристофер Хивью.

@natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева никак не стала комментировать предположение фанатов о наличии у нее смертельно опасного заболевания. Тогда пользователи соцсети нашли еще один повод спровоцировать теледиву «на разговор».

«Брови — просто жесть»;

«Ваш мастер татуажа бровей — криворукое существо», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева рассказала о воспитании детей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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