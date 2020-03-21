«Коронавирус?!» — Наталья Бочкарева пожаловалась на самочувствие
39-летняя актриса рассказала, что болеть весной — «ужасно грустно».
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Пять знаков зодиака, которые реже всего болеют инфекциями
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда отечественного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. Соответствующий пост телезвезда опубликовала в Instagram.
«Болеть весной, ужасно грустно. За окном солнце, а ты валяешься… Всем здоровья, хорошего настроения, несмотря ни на что», — написала звезда в микроблоге.
Подписчики Натальи Бочкаревой тут же предположили, что она заразилась коронавирусом. Ей немедленно посоветовали вызвать доктора и ни в коем случае не выходить на улицу, дабы не навлечь беду на других.
«Че, коронавирус?!»
«Надеюсь, вы сдали тесты и придерживаетесь самоизоляции», — написали фолловеры.
Действительно, коронавирус не делит людей на «звезд» и «простых смертных». Заражению уже подверглись такие знаменитости, как: актриса Ольга Куриленко, Том Хэнкс и артист из «Игры престолов» Кристофер Хивью.
Наталья Бочкарева никак не стала комментировать предположение фанатов о наличии у нее смертельно опасного заболевания. Тогда пользователи соцсети нашли еще один повод спровоцировать теледиву «на разговор».
«Брови — просто жесть»;
«Ваш мастер татуажа бровей — криворукое существо», — заявили хейтеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бочкарева рассказала о воспитании детей.
- 21 мар
- «Жиза!» — Ида Галич высмеяла поведение девушек во время карантина
- 21 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 21 марта
- 21 мар
- «Далекая от краха»: В NYT оценили способность России пережить экономический кризис
- 21 мар
- Людей охватывает страх: Лика Стар о коронавирусном карантине в Италии
- 21 мар
- Бэби-бума не будет: демографы не прогнозируют всплеск рождаемости после карантина
- 21 мар
- «Протирай спиртовой салфеткой!» — жена дала напутствие Леве «Би-2» из эпицентра коронавируса
- 21 мар
- Треть россиян радуются возможности поработать на «удаленке»
- 21 мар
- «Плохо всем». Как турбизнес РФ переживает пандемию коронавируса?
- 21 мар
- Россиян выгоняют из кафе в Марокко — видео
- 21 мар
- Юрий Лоза рассказал о необычной подработке сына-музыканта во время карантина
Читайте также
58%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?