«Прошла все изнуряющие процедуры»: Женя из «Сватов» пострадала после съемок
Анна Кошмал поделилась с подписчиками трудностями актерской профессии.
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Фото, видео: Instagram @smorkovkina, @aniaikonnikova1
Актриса Анна Кошмал, известная зрителю по роли старшей внучки Ивана Будько Жени в сериале «Сваты», рассказала, через что ей пришлось пройти после съемок в проекте. Она опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, где поведала, что долгое время после шестого сезона семейного сериала не могла восстановить натуральный цвет волос.
«Я прошла все изнуряющие процедуры осветления по тонам, которые заняли у меня примерно четыре месяца, но волосы так и не удавалось полноценно восстановить. В скором времени я приступила к съемкам т/с „Сашка“. Для этой роли мне пришлось постричься ну очень коротко, практически под машинку, чему я была только рада. И с тех пор я больше никогда не ставлю над своими волосами эксперименты — только натуральный цвет и тщательный уход. Летом выгорают на солнце — отличное мелирование», — заявила артистка.
Для некоторых фанатов стало открытием то, что естественный цвет волос у актрисы — русый. Поклонники отметили, что восхищаются ее безупречным внешним видом.
«Аня, ты прекрасна всегда»;
«Такая красивая»;
«Тебе больше идет натуральный цвет»;
«Красавица!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Женя из «Сватов» кокетливо оголила плечико на стильном фото.
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