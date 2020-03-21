«Красуня»: Женя из «Сватов» кокетливо оголила плечико на стильном фото
Анна Кошмал оказалась на карантине, но не забывает о поклонниках.
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Фото, видео: Instagram @smorkovkina, @anielindrama
Украинская актриса Анна Кошмал, известная публике по роли Жени Ковалевой в популярном сериале «Сваты», как и многие артисты оказалась на вынужденном карантине из-за введенных в европейских странах мер по борьбе с распространением коронавируса.
Однако 25-летнюю артистку такое заточение, похоже не расстраивает. В своем Instagram Анна на днях призналась, что она «очень домашняя птичка» и с удовольствием проведет время с семьей и за чтением книг, которые были отложены на «когда будет время».
Но и о публике актриса все-таки не забывает — радует интересными архивными снимками. Но последнее фото особенно впечатлило поклонников Кошмал. На стильном черно-белом снимке Анна томно запрокинула назад голову, закрыв глаза, и при этом кокетливо оголила плечико.
«Анна, вы очень красивая!»
«Красавица моя!»
«Красуня!»
«Огонь!»
«Ну прям секси!» — восхищаются комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Кошмал снялась верхом на барном стуле, взбудоражив фанатов.
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