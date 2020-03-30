Александр Друзь станет ведущим «Что? Где? Когда? Online»

Радио «Комсомольская правда» запускает проект «Что? Где? Когда? Online». Домашняя игра со знатоками». Ведущими новой передачи станут известные телезнатоки.

«Звезды-интеллектуалы подобно спортивным комментаторам будут разогревать аудиторию и вести прямой репортаж о мозговых баталиях. Ведущими станут Александр Друзь, Андрей Козлов, Михаил Мун, Михаил Скипский, Борис Левин, Владимир Антохин, Борис Белозеров и Ровшан Аскеров», — сообщили создатели передачи.

Они отметили, что новый формат знаменитой игры позволит не просто развлечься, но и провести с пользой время на самоизоляции. Играть предстоит не знатокам, а слушателям. Отвечать на вопросы они смогут в мобильном приложении «Что? Где? Когда? Online» или по телефону в студии «Комсомольской правды».

Каверзные вопросы слушателям знатоки будут задавать каждый день в 20:00 по московскому времени, начиная с 30 марта. Победителям обещают призы.

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