Прославленные телезнатоки сменят амплуа в рамках новой передачи на радио «Комсомольская правда».

Александр Друзь станет ведущим «Что? Где? Когда? Online»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Радио «Комсомольская правда» запускает проект «Что? Где? Когда? Online». Домашняя игра со знатоками». Ведущими новой передачи станут известные телезнатоки.

«Звезды-интеллектуалы подобно спортивным комментаторам будут разогревать аудиторию и вести прямой репортаж о мозговых баталиях. Ведущими станут Александр Друзь, Андрей Козлов, Михаил Мун, Михаил Скипский, Борис Левин, Владимир Антохин, Борис Белозеров и Ровшан Аскеров», — сообщили создатели передачи.

Они отметили, что новый формат знаменитой игры позволит не просто развлечься, но и провести с пользой время на самоизоляции. Играть предстоит не знатокам, а слушателям. Отвечать на вопросы они смогут в мобильном приложении «Что? Где? Когда? Online» или по телефону в студии «Комсомольской правды».

Каверзные вопросы слушателям знатоки будут задавать каждый день в 20:00 по московскому времени, начиная с 30 марта. Победителям обещают призы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские звезды просят всех оставаться дома в выходную неделю.

Читайте также

Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 пар знаков зодиака, которых совместный ремонт доведет до беды

Последние новости

21:50
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Подмосковье
21:46
Александр Друзь станет ведущим «Что? Где? Когда? Online»
21:34
Карантин в России — мифы и реальность
21:25
Беглов ввел новые ограничения в Петербурге для противодействия распространению коронавируса
21:25
«Ей по кайфу?» — жена внука Пугачевой ухаживает за домашним питомцем
21:16
Сервисы «Госуслуг» запустили Одноклассники внутри соцсети

Сейчас читают

ТОП-5 пар знаков зодиака, которых совместный ремонт доведет до беды
Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок