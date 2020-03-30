Российские звезды просят всех оставаться дома в выходную неделю
Нерабочая неделя — это не повод для прогулок, ведь тем самым вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Соблюдать меры предосторожности, позаботиться о близких призвали и звезды российской эстрады. Обращения они публикуют в соцсетях, и просят не воспринимать выходную неделю как возможность встретиться с друзьями или выбраться на природу. Наоборот, необходимо максимально сократить число контактов, чтобы не подвергать опасности себя и близких.
«Представляете, что творится в Италии, когда переоборудуют уже отели и стадионы. Потому что нужно спасать людей. Конечно, наша страна подготовилась. Но не подвергайте опасности себя и своих близких», — обратилась к россиянам певица Валерия.
А чтобы об опасности вируса знали и дети, в Союзмультфильме переозвучили несколько эпизодов. Популярные герои рассказывают о мерах профилактики, и о том, чем грозит опасное заболевание.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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