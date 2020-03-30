Супруга Артура Пирожкова призналась, что за свою жизнь посмотрела только две мыльных оперы, но самоизоляция заставила ее просить рекомендаций у подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @angelikarevva

Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика призналась, что никогда раньше не смотрела сериалы, за исключением «Рабыни Изауры» и «Друзей», и всегда недоумевала, как люди находят на них время. И только оказавшись в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса она познакомилась с этим явлением культуры.

«Две недели в изоляции и два сериала за спиной… хачуууу ищееее!!! Прошу вас поделиться рекомендациями только без крови… хочу эстетики… любви… лоска… есть мысли?» — написала Анжелика в своем аккаунте в Instagram (орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.).

Instagram @angelikarevva

Какие именно фильмы посмотрела жена Артура Пирожкова, она не уточнила, а потому подписчики стали советовать ей все подряд, начиная с турецкого «Великолепного века» и английского «Аббатства Даунтон», заканчивая российскими «Содержанками» и «Психологинями».

«А как же „Санта Барбара?“ Надо будет продлить карантин, там Сиси Кепвел с новым лицом из комы вышел, обязательно посмотрите!»

«"Великолепный век» — аж супруг бежал домой! Османская империя, XVI век, все по истории! Ребята, только не нападайте на меня!»

«По сериалам Бородина впереди планеты», — делятся своими соображениями пользователи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, посмотреть вместе с близкими интересные сериалы во время карантина посоветовал россиянам тележурналист Владимир Познер.

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