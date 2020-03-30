«Хачуууу ищееее!» — Анжелика Ревва на карантине подсела на сериалы
Супруга Артура Пирожкова призналась, что за свою жизнь посмотрела только две мыльных оперы, но самоизоляция заставила ее просить рекомендаций у подписчиков.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
Фото, видео: Instagram @angelikarevva
Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика призналась, что никогда раньше не смотрела сериалы, за исключением «Рабыни Изауры» и «Друзей», и всегда недоумевала, как люди находят на них время. И только оказавшись в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса она познакомилась с этим явлением культуры.
«Две недели в изоляции и два сериала за спиной… хачуууу ищееее!!! Прошу вас поделиться рекомендациями только без крови… хочу эстетики… любви… лоска… есть мысли?» — написала Анжелика в своем аккаунте в Instagram (орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.).
Какие именно фильмы посмотрела жена Артура Пирожкова, она не уточнила, а потому подписчики стали советовать ей все подряд, начиная с турецкого «Великолепного века» и английского «Аббатства Даунтон», заканчивая российскими «Содержанками» и «Психологинями».
«А как же „Санта Барбара?“ Надо будет продлить карантин, там Сиси Кепвел с новым лицом из комы вышел, обязательно посмотрите!»
«"Великолепный век» — аж супруг бежал домой! Османская империя, XVI век, все по истории! Ребята, только не нападайте на меня!»
«По сериалам Бородина впереди планеты», — делятся своими соображениями пользователи.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, посмотреть вместе с близкими интересные сериалы во время карантина посоветовал россиянам тележурналист Владимир Познер.
Читайте также
39%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?