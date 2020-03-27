Владимир Познер призвал россиян сидеть дома и дал совет, чем себя занять

Флешмоб «СИДИМДОМА» поддержал 85-летний тележурналист Владимир Познер. Как и другие представители культуры и звезды отечественного шоу-бизнеса, он обратился к подписчикам на своей странице в Instagram с просьбой не нарушать режим самоизоляции в период грядущей нерабочей недели.

«У меня такая работа, что раз в неделю приходится ехать в Останкино, в студию, чтобы выдать программу. А так я сижу дома, потому что понимаю, что ситуация очень непростая. И записываю это видео, потому что боюсь, что выходная неделя, объявленная президентом Путиным, будет воспринята многими как сигнал гулять, выходить. Я бы вас очень просил этого не делать», — сказал на камеру Познер.

Instagram @pozneronline

По словам интервьюера, многие россияне не отдают себе отчет в том, насколько серьезна и опасна ситуация с распространением коронавируса. Меж тем провести неделю в домашних условиях — отнюдь не испытание. За это время можно сделать многое из того, чего раньше не делал: навести в квартире порядок, почитать «для разнообразия», посмотреть с близкими интересные сериалы и вообще почувствовать свой дом. И тем самым уберечь себя и других, сказал Познер.

«Когда мы выйдем из этой ситуации — а мы, конечно же, выйдем — можно будет вспомнить: „Мы вышли благодаря и мне, благодаря тому, что я вел себя ответственно, по-умному, а не как беспечный, мало что понимающий человек“. Таков мой вам совет. И, главным образом, будьте здоровы», — заключил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, какие звезды шоу-бизнеса также присоединились к флешмобу «СИДИМДОМА».

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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