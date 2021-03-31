День памяти святителя Кирилла: что можно и нельзя делать 31 марта

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Василий Заика
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Православные верующие в этот день почитают память архиепископа иерусалимского — сторонника чистой веры.

Фото, видео: Icon-store.com.ua; azbyka.ru; www.globallookpress.com / Dirceu Portugal, The Irish Image Collection / Des, Nikolay Titov, C. Heusler, Steve Nagy / Design Pics

Православная церковь 31 марта 2021 года чтит память преподобного Кирилла. Святитель появился на свет в 315 году и воспитывался в христианстве. Впоследствии это привело его к монашеству и сану архиепископа церковной кафедры Иерусалима.

Преподобный всегда придерживался чистой веры и выступал против арианских и македонских ересей. Благодаря этой позиции, Кирилл обрел множество недоброжелателей, которые неоднократно пытались очернить его имя.

Однажды святители даже отстранили от службы и заключили под стражу. Преподобный оказывал помощь голодающим на деньги, вырученные от продажи церковной утвари. Это было сочтено как святотатство. Вскоре произошла смена императорской власти и Кириллу вернули свободу и должность. В результате священнослужитель смог сохранить свой сан до самой смерти в 381 году.

Традиции 31 марта:

В день памяти святителя Кирилла на Руси начинали подготовку к посевным работам. Крестьяне 31 марта совершали специальные обряды и ритуалы — люди заговаривали поля, чтобы получить хороший урожай, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 31 марта:

  • В день Кирилла запрещалось давать в долг и самим занимать деньги;
  • На Руси 31 марта не стригли волосы и ногти — придет беда;
  • Наши предки не ходили в гости, чтобы не потерять удачу и любовь;
  • Незваных гостей в этот день не впускали в дом — люди верили, что они могут забрать здоровье, радость и счастье;
  • Нельзя надевать чужие вещи и меняться одеждой с родственниками — заберете плохую энергетику.

Приметы на 31 марта:

  • Если цветет мать-и-мачеха, то это сулит скорое приближение лета и теплое начало апреля;
  • Если не видно скворцов, значит, погода ухудшится;
  • Если убить одного комара, то избавитесь от сорока грехов;
  • Кружится мошкара — будет хороший урожай ягод и грибов;
  • Молодые сережки появились на орешнике — морозов больше не жди.

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