Танки Т-34 привезли из Петербурга в Алабино
Военная техника примет участие в парадах, посвященных 75-летию победы в Москве и других городах страны.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Легендарные танки Т-34 поездом доставили из Петербурга в подмосковное Алабино. В Северной столице историческую технику капитально отремонтировали: разобрали, восстановили детали, очистили корпус от ржавчины, собрали и покрасили.
В ближайшее время экипажи гвардейской танковой армии приступят к тренировкам, а пока они осваивают обновленные Т-34. Танки примут участие в парадах, посвященных 75-летию победы в Москве и других городах страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский танк Т-95 в США назвали «кошмаром» для НАТО.
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