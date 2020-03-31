Танки Т-34 привезли из Петербурга в Алабино

Легендарные танки Т-34 поездом доставили из Петербурга в подмосковное Алабино. В Северной столице историческую технику капитально отремонтировали: разобрали, восстановили детали, очистили корпус от ржавчины, собрали и покрасили.

В ближайшее время экипажи гвардейской танковой армии приступят к тренировкам, а пока они осваивают обновленные Т-34. Танки примут участие в парадах, посвященных 75-летию победы в Москве и других городах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский танк Т-95 в США назвали «кошмаром» для НАТО.