Российский танк Т-95 в США назвали «кошмаром» для НАТО

Американское издание The National Interest назвало российский проект перспективного основного боевого танка четвертого поколения Т-95 «кошмаром» для НАТО. По мнению авторов материала, в случае принятия на вооружение, машина, оснащенная 152-миллимитровым орудием, превзошла бы любой аналог.

«Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью», — говорится в тексте публикации.

Журнал отмечает, что российская разработка, благодаря своей пушке, обладала бы хорошей дальнобойностью. Американские эксперты утверждают, что в Т-95 собирались устанавливать дизельный двигатель аналогичный тому, что используется в Т-14 «Армата». Помимо прочего, издание предполагает, что конструкторы оснастили бы боевую машину системами активной динамической защиты.

Авторы статьи уверены, что если бы Т-95 вошел в серийное производство, то стал бы довольно грозным противником.

Т-95 (Объект 195 — Прим.ред.) — российский проект перспективного основного боевого танка четвертого поколения. Находился в разработке в конструкторском бюро УКБТМ в Нижнем Тагиле с 1990 по 2010 годы. Из-за высокого уровня секретности большая часть информации об этом танке основывается на непроверенных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки Т-34, прибывшие из Лаоса, восстановят на бронетанковом заводе в Петербурге.