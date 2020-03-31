В день 66-летия Лаймы Вайкуле певицу поздравила ее давняя подруга Алла Пугачева. Примадонна выложила в Instagram селфи с коллегой, сделанное во время одной из дружеских посиделок. Обе звезды на нем демонстрируют голливудские улыбки и выглядят впечатляюще молодо. Особое внимание привлекает девичий кокошник на голове латвийской певицы.

«У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо», — написала народная артистка.

Instagram @alla_orfey

«Дама с дюн» — давнее прозвище Вайкуле. Вместе с Пугачевой они создали серию забавных роликов под этим именем.

«Мы дамы с дюн, а те, кто нам подражают, они дамы без дюн», — выразилась однажды «женщина, которая поет». С тех пор это определение приклеилось к ним окончательно.

«Прекрасно выглядите! Присоединяюсь к поздравлениям!»

«Вау, красавицы, обожаю вас!»

«Молоды и красивы. С днем рождения! Жаль, что нельзя отмечать», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева попала в ТОП-5 российских звезд, которые в 60+ выглядят на 30.