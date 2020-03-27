Возраст ей к лицу: российские звезды, которые в 60+ выглядят на 30

Ничто не красит женщину так, как перекись водорода, говорят парикмахеры. Им возражают пластические хирурги, и, поверьте, им есть, что сказать. Но врача связывает клятва Гиппократа, а потому их не цитируют. Зато результаты их работы простой телезритель может увидеть воочию. 5-tv.ru собрал самых медийных «бабушек» телеэкрана, которым в последнее время трудно дать больше 30 лет, если не знать их биографию.

Надежда Бабкина

Главной звезде русской народной песни недавно стукнуло 70. Почти сразу после своего юбилея она поздравила своего ровесника Александра Буйнова, отметив на своей странице в Instagram, что теперь у них обоих счет 7:0, причем, «в нашу пользу». Про Буйнова не будем гадать, у мужчин свои особенности возраста, а вот Надежде Георгиевне 70 никак не дашь. Кое-кто из поклонников осуждает артистку, что та молодится всеми доступными средствами, а кто-то поддерживает и нахваливает за искру жизни в ее глазах.

Instagram @ngbabkina

Лариса Гузеева

Знаменитой телеведущей и актрисе 60 лет. Выглядит она очень достойно — постоянно рекламирует в соцсетях разные диеты, ведет активный образ жизни. Но на одном ЗОЖе вечно молод не будешь, наверняка, не гнушается знаменитая сваха и более радикальными методами поддержания красоты. Зато и выглядит совсем не пенсионеркой!

Instagram @_larisa_guzeeva_

Алла Пугачева

Вечная звезда, Примадонна тоже не так давно отметила юбилей. Ей исполнилось 70! Но давайте будем честны, в 70 так уже не выглядят. Тут явно не обошлось без подтяжек лица и других методов пластической хирургии. При этом певица не стесняется сказать честно: «Да, я старая!». Однажды такой фразой она огорошила поклонников в беседе с Олегом Меньшиковым.

Instagram @maxgalkinru

Елена Степаненко

Не даром говорят, что некоторым женщинам развод идет на пользу. После того как, казалось бы, вечный союз двух юмористов распался, Елена в свои 66 вдруг резко сбросила 42 килограмма и стала выглядеть едва ли не моложе новой пассии своего бывшего супруга. Слухи о пластике, тем не менее, она комментировать не любит.

Instagram @s.a.drobotenko

София Ротару

Певице уже 72, так что в нашем рейтинге она лидер по возрасту. При этом Ротару продолжает уже много лет светиться красотой и радовать поклонников. Поверить в то, что здесь обошлось без чудо-врача, который помог артистке отмотать маховик времени на несколько десятков назад, трудно.

Instagram @sofiarotaru.official

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