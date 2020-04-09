Подписчики пришли в восторг от внешнего вида ведущей.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам, как выглядит дома на карантине. Звезда «Дома-2» облачилась перед камерой в белоснежный халат. Волосы знаменитость завернула в белое полотенце, а под глазами прикрепила патчи.

«Мой ежедневный look. Теперь меняю один халатик на другой. И знаете, мне даже это нравится уже, нашла ежедневные ритуалы новые», — сообщила Бородина.

Instagram @borodylia

Фанаты оценили домашний образ Ксении и засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что даже без косметики и стильной одежды она выглядит шикарно.

«Сейчас у всех такие луки!»

«Все мы немного Ксения Бородина! Дом, халат и патчи»;

«Очень красивый халатик!»

«Красивая женщина красива, даже в халате», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак.

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