«Меняю один на другой»: Бородина показала, как выглядит дома на карантине
Подписчики пришли в восторг от внешнего вида ведущей.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам, как выглядит дома на карантине. Звезда «Дома-2» облачилась перед камерой в белоснежный халат. Волосы знаменитость завернула в белое полотенце, а под глазами прикрепила патчи.
«Мой ежедневный look. Теперь меняю один халатик на другой. И знаете, мне даже это нравится уже, нашла ежедневные ритуалы новые», — сообщила Бородина.
Фанаты оценили домашний образ Ксении и засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что даже без косметики и стильной одежды она выглядит шикарно.
«Сейчас у всех такие луки!»
«Все мы немного Ксения Бородина! Дом, халат и патчи»;
«Очень красивый халатик!»
«Красивая женщина красива, даже в халате», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак.
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