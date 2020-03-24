Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак
Ведущая заявила, что намеренно не смотрит новости про коронавирус, но это не помогает.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что испытывает панические атаки из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.
«День сурка все продолжается… Вчера вечером накрыла паническая атака, да такая, что справится сложно с ней… сейчас для них самое оптимальное время. Этот 2020 только начался, а кажется уже, что он не закончится никогда. <…> Я знаю одно, что все это закончится, и все будет хорошо. Просто надо подождать, а вот сколько, я вам точно не скажу», — написала Бородина.
При этом она отметила, что намеренно не смотрит и не читает новости на тему пандемии, но чувствовать себя хорошо мешают разрушенные планы. Держаться и справляться с паническими атаками, по ее словам, ей помогает супруг.
Фолловеры принялись успокаивать телеведущую. Например, экс-участница телестройки Дарья Пынзарь дала универсальный совет на каждый день.
«Ксю, в любой непонятной ситуации ложись спать», — написала девушка.
Среди подписчиков Бородиной нашлось немало знатоков, как справиться с панической атакой. Любопытно, что методы предлагали самые разнообразные — от мистического характера до религиозного.
«Вчера были последние лунные сутки, сегодня новолуние. Вот и панические атаки были. В такие моменты постарайтесь быть рядом с водоемом, или в ванне расслабиться»
«Почитайте Курпатова и не будет никаких панических атак»
«Хороший психотерапевт нужен»
«Ксю, не бойтесь. Это было назидание всем людям от Всевышнего», — наперебой писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Ксении Бородиной подшутил над хейтерами новыми видео с домашними питомцами. Супруги недавно вернулись из Куршевеля и теперь сидят на домашнем карантине.
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