Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак

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Алиса Старжевская
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Ведущая заявила, что намеренно не смотрит новости про коронавирус, но это не помогает.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что испытывает панические атаки из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

«День сурка все продолжается… Вчера вечером накрыла паническая атака, да такая, что справится сложно с ней… сейчас для них самое оптимальное время. Этот 2020 только начался, а кажется уже, что он не закончится никогда. <…> Я знаю одно, что все это закончится, и все будет хорошо. Просто надо подождать, а вот сколько, я вам точно не скажу», — написала Бородина.

Instagram @borodylia

При этом она отметила, что намеренно не смотрит и не читает новости на тему пандемии, но чувствовать себя хорошо мешают разрушенные планы. Держаться и справляться с паническими атаками, по ее словам, ей помогает супруг.

Фолловеры принялись успокаивать телеведущую. Например, экс-участница телестройки Дарья Пынзарь дала универсальный совет на каждый день.

«Ксю, в любой непонятной ситуации ложись спать», — написала девушка.

Среди подписчиков Бородиной нашлось немало знатоков, как справиться с панической атакой. Любопытно, что методы предлагали самые разнообразные — от мистического характера до религиозного.

«Вчера были последние лунные сутки, сегодня новолуние. Вот и панические атаки были. В такие моменты постарайтесь быть рядом с водоемом, или в ванне расслабиться»

«Почитайте Курпатова и не будет никаких панических атак»

«Хороший психотерапевт нужен»

«Ксю, не бойтесь. Это было назидание всем людям от Всевышнего», — наперебой писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Ксении Бородиной подшутил над хейтерами новыми видео с домашними питомцами. Супруги недавно вернулись из Куршевеля и теперь сидят на домашнем карантине.

 

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Тема:
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