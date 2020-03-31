«Красивая всегда и везде»: Бледанс показала, как занимается йогой на карантине

Фолловеры пришли в восторг от подтянутой фигуры 50-летней актрисы.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс продемонстрировала поклонникам в Instagram, как занимается йогой в домашних условиях. Звезда облачилась в спортивную форму и показала, стоя на специальном коврике, несколько упражнений. По словам знаменитости, она не любит заниматься дома, однако на карантине приходится это делать.

«Никогда не любила заниматься дома. Но жизнь расставляет свои приоритеты. И, возможно, после карантина закрепится эта привычка?! Никто, правда, не подойдет, не поправит, и зеркала нет. Но ко всему привыкаешь!» — подписала пост звезда.

Instagram @bledans

Фанаты оценили мотивационный ролик звезды. Большинство поклонников отметили, что телеведущая отлично выглядит в своем возрасте.

«Эвелина, какая вы сильная!»;

«Эвелина, вы красивая всегда и везде»;

«Будто девочка. Такая секси»;

«Фигура супер», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс показала «разборки» своего сына с «маленькой принцессой».

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