«Это любовь»: Бледанс показала «разборки» своего сына с «маленькой принцессой»
Актриса опубликовала забавное видео с участием своего наследника.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram очередное забавное видео со своим семилетним сыном Семой. На кадрах мальчик о чем-то оживленно беседует с девочкой в пышном белом платье. Хотя звезда намеренно заменила звук записи и поэтому не слышно, о чем дети разговаривают, можно догадаться, что между ними произошел конфликт.
Малышка размахивает руками, а сын артистки, как настоящий джентльмен, пытается довольно сдержанными жестами ее успокоить.
«А за занавесочкой Сема для мамочки конфетки припрятал», — пояснила Бледанс в подписи к посту.
Видео с участием сына светской львицы вызвало умиление и иронию у ее подписчиков. Некоторые предположили, что между ребятами разгорелись настоящие чувства.
«Это любовь!»
«Какую маленькую принцессу закадрил!»
«Какие же они милые!»
«Похоже, серьезно накосячил!» — шутили комментаторы.
Эвелина Бледанс родила сына Семена 1 апреля 2012 года. Малыш появился на свет с синдромом Дауна. Ребенок участвует в рекламных проектах и даже имеет популярный блог в Twitter. Звездная мать мальчика помогает детям с особенностями развития и их родителям. Она убеждена, врачам не нужно отговаривать будущих мам и пап от малыша, если заранее известно, что у него будут отклонения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Бледанс примерил мамину шляпу.
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