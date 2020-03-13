«Это любовь»: Бледанс показала «разборки» своего сына с «маленькой принцессой»

Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram очередное забавное видео со своим семилетним сыном Семой. На кадрах мальчик о чем-то оживленно беседует с девочкой в пышном белом платье. Хотя звезда намеренно заменила звук записи и поэтому не слышно, о чем дети разговаривают, можно догадаться, что между ними произошел конфликт.

Малышка размахивает руками, а сын артистки, как настоящий джентльмен, пытается довольно сдержанными жестами ее успокоить.

«А за занавесочкой Сема для мамочки конфетки припрятал», — пояснила Бледанс в подписи к посту.

Видео с участием сына светской львицы вызвало умиление и иронию у ее подписчиков. Некоторые предположили, что между ребятами разгорелись настоящие чувства.

«Это любовь!»

«Какую маленькую принцессу закадрил!»

«Какие же они милые!»

«Похоже, серьезно накосячил!» — шутили комментаторы.

Эвелина Бледанс родила сына Семена 1 апреля 2012 года. Малыш появился на свет с синдромом Дауна. Ребенок участвует в рекламных проектах и даже имеет популярный блог в Twitter. Звездная мать мальчика помогает детям с особенностями развития и их родителям. Она убеждена, врачам не нужно отговаривать будущих мам и пап от малыша, если заранее известно, что у него будут отклонения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Бледанс примерил мамину шляпу.