Актриса продемонстрировала подписчикам дерзкое фото в платье с оголенными плечами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instaram @d_moroz

Актриса Дарья Мороз поинтересовалась у подписчиков в Instagram, как они коротают время в изоляции из-за коронавируса. Пост она сопроводила снимком фотографа Татьяны Никишиной в необычном образе: на голове у нее красуется ярко-красный берет набекрень. Яркий аксессуар поддерживает броский макияж и уж совсем в пику — оголенное плечо актрисы.

«Как дела, дорогие? Как настроение? Как ваши #хроникикарантиннойжизни?» — поинтересовалась Дарья Мороз.

Instaram @d_moroz

Поклонники засыпали артистку комплиментами и впечатлениями, каково постоянно сидеть дома.

«Не отходим от холодильника»;

«Пошли разные стадии: от домохозяйки до алкольвицы»;

«Кнопочка такая!»

«Готовлюсь к ЕГЭ»;

«Хороша, чертовка!»

«Тоскливо, вторую безрукавку начала вязать», — писали наперебой фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Собчак на карантине перестала следить за собой.

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