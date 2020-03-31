«От домохозяйки до алкольвицы»: Дарья Мороз показала, как проводит карантин
Актриса продемонстрировала подписчикам дерзкое фото в платье с оголенными плечами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instaram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз поинтересовалась у подписчиков в Instagram, как они коротают время в изоляции из-за коронавируса. Пост она сопроводила снимком фотографа Татьяны Никишиной в необычном образе: на голове у нее красуется ярко-красный берет набекрень. Яркий аксессуар поддерживает броский макияж и уж совсем в пику — оголенное плечо актрисы.
«Как дела, дорогие? Как настроение? Как ваши #хроникикарантиннойжизни?» — поинтересовалась Дарья Мороз.
Поклонники засыпали артистку комплиментами и впечатлениями, каково постоянно сидеть дома.
«Не отходим от холодильника»;
«Пошли разные стадии: от домохозяйки до алкольвицы»;
«Кнопочка такая!»
«Готовлюсь к ЕГЭ»;
«Хороша, чертовка!»
«Тоскливо, вторую безрукавку начала вязать», — писали наперебой фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Собчак на карантине перестала следить за собой.
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