«Третий день без укладки»: Ксения Собчак перестала следить за собой на карантине

Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис опубликовала фото, на котором позирует дома в одной из комнат. На снимке 38-летняя телеведущая предстала перед подписчиками в застиранной серой футболке и растрепанными волосами.

«Третий день без укладки», — подписала изображение Ксения Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Стоит отметить, что знаменитость вместе с супругом Константином Богомоловым и сыном Платоном соблюдает режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса.

На днях мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сама обратилась за помощью к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Вдову бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака госпитализировали с подозрением на COVID-19.

По прибытию в специализированное медицинское учреждение в Коммунарке, у женщины сразу взяли мазки из полости рта и носа для проведения тестирования. В результате у Людмилы Нарусовой диагностировали пневмонию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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