Перед семьями, в которых оба супруга в эти дни работают, стоит другая проблема. С кем оставить маленького ребенка?

В период всеобщей самоизоляции на работе остались те, кто стоит в первых рядах обороны страны от вирусной заразы. Это, конечно же, врачи, сотрудники силовых ведомств, и даже журналисты. И не у всех есть возможность оставить ребенка дома, не у всех есть бабушка или дедушка, которые присмотрят за малышом.

И не удивительно, что в эпоху пандемии, порядки в этих заведениях стали намного строже

Специально для таких случаев открыты дежурные детские сады. И это, как убедился корреспондент Артур Ломидзе, самые безопасные во время карантина общественные заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19.

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