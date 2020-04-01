Как защищают от COVID-19 воспитанников детсадов в дежурных группах
Чтобы попасть в дежурную группу нужно написать заявление, образец есть на сайте правительства. Самый важный пункт — место работы родителей. Все сделано именно для тех, кто трудится в это сложное время.
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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо, 5-tv.ru
Перед семьями, в которых оба супруга в эти дни работают, стоит другая проблема. С кем оставить маленького ребенка?
В период всеобщей самоизоляции на работе остались те, кто стоит в первых рядах обороны страны от вирусной заразы. Это, конечно же, врачи, сотрудники силовых ведомств, и даже журналисты. И не у всех есть возможность оставить ребенка дома, не у всех есть бабушка или дедушка, которые присмотрят за малышом.
И не удивительно, что в эпоху пандемии, порядки в этих заведениях стали намного строже
Специально для таких случаев открыты дежурные детские сады. И это, как убедился корреспондент Артур Ломидзе, самые безопасные во время карантина общественные заведения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19.
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