Представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19
Мелита Вуйнович уверена, что если непопулярные меры помогут остановить распространение инфекции, то их следует вводить.
Закрыть
Смотрите также:
В Швеции пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19
Как режим самоизоляции соблюдают жители Петербурга и Ленинградской области
Крупный супермаркет закрыли в Петербурге из-за коронавируса у сотрудницы магазина
Призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая — Шойгу
Синоптики рассказали, когда установится погода, «убивающая» коронавирус
В регионах начали шить маски по новому регламенту
За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей
Почему коронавирус распространяется среди молодых — мнение эксперта
Постояльцы итальянского дома престарелых поблагодарили российских военных
Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, извинилась
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
В России разрабатывают три препарата для лечения коронавируса
Липецкий медработник могла заразить восемь коллег коронавирусом
Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Пляски в бикини и «шашлындос»: москвичи устроили вечеринку во время карантина на Воробьевых горах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» отметила успехи страны в реализации мер по противодействию распространению коронавируса.
«Россия очень хорошо замедлила эпидемию с начала. Я надеюсь, что дополнительные меры помогут замедлить рост заболеваний», — сказала она.
Вуйнович отметила, что пока продолжается пандемия, преждевременно давать четкие оценки пострадавшим странам в их борьбе с COVID-19, однако этот анализ непременно будет проведен.
Относительно введения в России нерабочей недели она подчеркнула, что если для здоровья граждан требуются «принудительные меры», то их все равно необходимо внедрять.
«Изоляция есть изоляция», — отметила она, пояснив, что главное, чтобы люди не передавали инфекцию.
При этом она констатировала, что «многие люди по-прежнему не верят, что это серьезная ситуация, но ВОЗ не может приказать странам перейти на самоизоляцию».
Появление COVID-19
Вуйнович рассказала, что унесший по всему миру столько жизней вирус похож на тот, переносчиками которого являются летучие мыши, и пока остается непонятным, как он появился в человеческом организме. Тем не менее он быстро адаптировался и стал передаваться от человека к человеку.
«Так как раньше он людей не поражал, соответственно нет иммунитета, поэтому такой всплеск», — пояснила она.
Разработка вакцин
По словам представителя ВОЗ, на основе математических моделей разрабатывается около 20 вакцин различными группами ученых по всему миру, чтобы лечить и спасать зараженных коронавирусом.
«Доля тех, кто не может ему противостоять — огромная, но вакцины пока нет», — добавила она.
Кроме того, до сих пор не исследовано, является ли COVID-19 сезонным заболеванием, «ведь вирус стал известен лишь около трех месяцев назад».
«Самое главное сейчас — там, где появляются очаги, которые двигаются от города к городу, от страны к стране, — это дистанция между людьми. Нужно прекратить контакты зараженных со здоровыми», — резюмировала она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие регионы РФ перешли на режим самоизоляции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 1 апр
- Пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Перми
- 31 мар
- Минюст предложил отложить регистрацию браков в России из-за коронавируса
- 31 мар
- «Мы должны помочь каждому!» — руководитель акции «Мы вместе» рассказал о буднях волонтеров
- 31 мар
- Российский самолет с техникой для борьбы с COVID-19 готовится к вылету в США
- 31 мар
- В Швеции пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19
- 31 мар
- Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
- 31 мар
- Как режим самоизоляции соблюдают жители Петербурга и Ленинградской области
- 31 мар
- Еще ряд регионов РФ ввел режим самоизоляции
- 31 мар
- «Британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19
- 31 мар
- В США количество жертв COVID-19 превысило смертность от коронавируса в КНР
Читайте также
47%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?