Представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» отметила успехи страны в реализации мер по противодействию распространению коронавируса.

«Россия очень хорошо замедлила эпидемию с начала. Я надеюсь, что дополнительные меры помогут замедлить рост заболеваний», — сказала она.

Вуйнович отметила, что пока продолжается пандемия, преждевременно давать четкие оценки пострадавшим странам в их борьбе с COVID-19, однако этот анализ непременно будет проведен.

Относительно введения в России нерабочей недели она подчеркнула, что если для здоровья граждан требуются «принудительные меры», то их все равно необходимо внедрять.

«Изоляция есть изоляция», — отметила она, пояснив, что главное, чтобы люди не передавали инфекцию.

При этом она констатировала, что «многие люди по-прежнему не верят, что это серьезная ситуация, но ВОЗ не может приказать странам перейти на самоизоляцию».

Появление COVID-19

Вуйнович рассказала, что унесший по всему миру столько жизней вирус похож на тот, переносчиками которого являются летучие мыши, и пока остается непонятным, как он появился в человеческом организме. Тем не менее он быстро адаптировался и стал передаваться от человека к человеку.

«Так как раньше он людей не поражал, соответственно нет иммунитета, поэтому такой всплеск», — пояснила она.

Разработка вакцин

По словам представителя ВОЗ, на основе математических моделей разрабатывается около 20 вакцин различными группами ученых по всему миру, чтобы лечить и спасать зараженных коронавирусом.

«Доля тех, кто не может ему противостоять — огромная, но вакцины пока нет», — добавила она.

Кроме того, до сих пор не исследовано, является ли COVID-19 сезонным заболеванием, «ведь вирус стал известен лишь около трех месяцев назад».

«Самое главное сейчас — там, где появляются очаги, которые двигаются от города к городу, от страны к стране, — это дистанция между людьми. Нужно прекратить контакты зараженных со здоровыми», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие регионы РФ перешли на режим самоизоляции.

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