Операции в шлеме виртуальной реальности: медики Ставрополя тестируют научное ноу-хау
3D-очки передают все происходящее в режиме онлайн. Операцию глазами хирурга может увидеть более опытный врач и вовремя дать совет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
Российские хирурги готовятся перейти на удаленку — в Ставрополе сейчас тестируют технологию дополненной реальности.
Это позволит опытным специалистам руководить операциями из любой точки мира. А врачи на месте будут иметь перед глазами всю историю болезни пациента — любые данные можно будет уточнить прямо во время операции.
Все, что требуется — надеть специальную гарнитуру.
Удивительное будущее российской медицины, которое уже наступило в сюжете Анны Калачевой.
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