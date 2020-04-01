Операции в шлеме виртуальной реальности: медики Ставрополя тестируют научное ноу-хау

3D-очки передают все происходящее в режиме онлайн. Операцию глазами хирурга может увидеть более опытный врач и вовремя дать совет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

Российские хирурги готовятся перейти на удаленку — в Ставрополе сейчас тестируют технологию дополненной реальности.

Это позволит опытным специалистам руководить операциями из любой точки мира. А врачи на месте будут иметь перед глазами всю историю болезни пациента — любые данные можно будет уточнить прямо во время операции.

Все, что требуется — надеть специальную гарнитуру.

Удивительное будущее российской медицины, которое уже наступило в сюжете Анны Калачевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом.

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