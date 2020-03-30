Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом
В случае необходимости может быть мобилизовано до 40 тысяч учащихся, прежде всего старших курсов, ординатуры и аспирантуры.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru
Минздрав закончил оформление документов для мобилизации студентов-медиков для борьбы с коронавирусом в России. В случае необходимости может быть привлечено до 40 тысяч учащихся, прежде всего, старших курсов, ординатуры и аспирантуры. Также министерство рекомендует отложить неплановые операции, например, косметические.
Настал момент, когда к медикам больше нельзя относится, как просто к людям отдельной профессии. Они сейчас — одни за всех. Рискуют здоровьем, работают лишние смены. Они — бойцы на передовой войны со страшным вирусом. И люди начинают это понимать.
Пока система здравоохранения справляется, но многие врачи, прежде всего инфекционисты, работают на пределе. Чем они жертвуют ради помощи другим, и как мы им можем помочь, расскажет Виктор Синеок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом.
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