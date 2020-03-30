Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

В случае необходимости может быть мобилизовано до 40 тысяч учащихся, прежде всего старших курсов, ординатуры и аспирантуры.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Минздрав закончил оформление документов для мобилизации студентов-медиков для борьбы с коронавирусом в России. В случае необходимости может быть привлечено до 40 тысяч учащихся, прежде всего, старших курсов, ординатуры и аспирантуры. Также министерство рекомендует отложить неплановые операции, например, косметические.

Настал момент, когда к медикам больше нельзя относится, как просто к людям отдельной профессии. Они сейчас — одни за всех. Рискуют здоровьем, работают лишние смены. Они — бойцы на передовой войны со страшным вирусом. И люди начинают это понимать.

Пока система здравоохранения справляется, но многие врачи, прежде всего инфекционисты, работают на пределе. Чем они жертвуют ради помощи другим, и как мы им можем помочь, расскажет Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 мар
Лайфхак от медиков: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
30 мар
Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Москве — Оперштаб
30 мар
Известный фотограф запустил премию #FollowMeToHome в поддержку самоизоляции
30 мар
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
30 мар
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Подмосковье
30 мар
Карантин в России — мифы и реальность
30 мар
Актеры из фильма «Заражение» сняли ролики про коронавирус
30 мар
Число перешедших на полную самоизоляцию регионов РФ неуклонно растет
30 мар
В Европарламенте усмотрели заговор РФ и Китая против Евросоюза из-за COVID-19
30 мар
Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер в Нью-Йорке от коронавируса

Читайте также

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 пар знаков зодиака, которых совместный ремонт доведет до беды

Последние новости

23:31
Видео 18+: Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой
23:19
Лайфхак от медиков: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
23:05
«Хачуууу ищееее!» — Анжелика Ревва на карантине подсела на сериалы
22:54
Умершую москвичку отдали чужим людям и похоронили под именем живой
22:43
Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом
22:29
Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Москве — Оперштаб

Сейчас читают

ТОП-5 пар знаков зодиака, которых совместный ремонт доведет до беды
Особые правила карантина вступают в силу в Ленобласти
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок