Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Минздрав закончил оформление документов для мобилизации студентов-медиков для борьбы с коронавирусом в России. В случае необходимости может быть привлечено до 40 тысяч учащихся, прежде всего, старших курсов, ординатуры и аспирантуры. Также министерство рекомендует отложить неплановые операции, например, косметические.

Настал момент, когда к медикам больше нельзя относится, как просто к людям отдельной профессии. Они сейчас — одни за всех. Рискуют здоровьем, работают лишние смены. Они — бойцы на передовой войны со страшным вирусом. И люди начинают это понимать.

Пока система здравоохранения справляется, но многие врачи, прежде всего инфекционисты, работают на пределе. Чем они жертвуют ради помощи другим, и как мы им можем помочь, расскажет Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом.

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