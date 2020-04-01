С сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений законодательства, которые повлияют на жизнь россиян.

Социальные пенсии вырастут более чем на 6%. Также увеличатся выплаты и участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда».

С апреля, по поручению президента, выплата по больничному будет составлять не меньше одного минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ равен 12 тысячам 130 рублям. Действовать новое правило будет до конца года.

К МРОТ приравняли и максимальный размер пособия по безработице. Упрощается с первого апреля и оформление сертификата на материнский капитал. Подавать заявление на его получение не потребуется. Все данные о ребенке и родителях будут поступать в Пенсионный фонд автоматически.

Кроме этого банки участники системы быстрых платежей не будут платить Центробанку за переводы между гражданами. Комиссии обнуляются до 2022 года. Это позволит финансовым организациям предоставлять клиентам услуги по быстрым переводам бесплатно.

Еще одно нововведение от налоговой службы. Гражданам будут напоминать о долгах по СМС или электронной почте. Делаться это будет не чаще одного раза в квартал.

Ну, и наконец граждане получат бесплатный доступ к некоторым социально значимым сервисам российского интернета. Среди них социальные сети, портал госуслуг, сайты министерств и ведомств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса.