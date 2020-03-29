Как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса
Президент России выступил с обращением к гражданам страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru
Россия пошла в наступление против главного врага всей планеты — коронавируса. В среду президент выступил со специальным обращением к гражданам России. Враг уже у наших ворот. Ряд соседних государств серьезно поражены. Но нам удается сдерживать стремительное распространение болезни.
И в первую очередь, благодаря заранее принятым эффективным мерам. А сейчас самое время расширить эти меры. Главное — минимизировать контакты между людьми. И вот что решил президент. Следующая неделя в России будет нерабочей. Причем зарплата сохраняется у всех, кто оправляется в вынужденный отпуск.
На праздничном графике это тоже никак не скажется. И майские, и новогодние каникулы сокращать не станут. Мы все понимаем — время непростое. Перед лицом угрозы надо сплотиться и действовать слаженно и эффективно. Сейчас нужно стабилизировать ситуацию и сохранить жизни и здоровье людей. Наши с вами жизни.
«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское „авось“. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: „А, меня это не коснется!“ Это может коснуться каждого. И тогда, то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — сказал Владимир Путин.
А сейчас о том, как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва. Пособия и льготы на ближайшие шесть месяцев будут продлеваться автоматически. Вам не нужно обивать пороги и ходить по инстанциям. Пособие по безработице будет увеличено с восьми до двенадцати тысяч рублей. Тут все понятно — экономическая ситуация нестабильна и людям нужна помощь.
Еще одна зона риска — кредиты. Объявлены каникулы по потребительским кредитам и ипотеке. Если у человека месячный доход сократится более чем на 30%, то у него появится право на временную приостановку обслуживания долга. Что важно — без штрафных санкций.
Большое внимание уделено и поддержке россиян с детьми. Все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут получать по пять тысяч рублей на ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Многие люди в эти дни оказались на больничном. Для них предусмотрена новая норма выплаты — не менее одного МРОТа в месяц, а это чуть больше 12 тысяч рублей, до конца года. И еще один момент — все выплаты ветеранам к юбилею Победы сделают до майских праздников. Президент неоднократно подчеркивал — большинство из этих мер, а также все остальные принимаются в долгую. Одни на полгода, другие до конца 2020-го.
Мы не можем спрогнозировать как будет развиваться ситуация. Мы рассчитываем на то, что наша превентивная борьба продолжит приносить хорошие результаты, но готовыми надо быть к разным сценариям развития событий. Неоправданный риск сейчас совершенно неуместен.
Именно поэтому Президент принял еще одно важное решение — голосование по поправкам в конституцию переносится. И вот знаете, хочется обратить внимание, что актуальность поправок в нынешних условиях выходит на абсолютно новый уровень. И речь как раз о той самой социальной функции государства, новом уровне ответственности. В тяжелых условиях власти в первую очередь думают о жизни и здоровье людей. Потому что это люди — это главное богатство страны.
«Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — отметил президент России.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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