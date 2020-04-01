Тела женщины, 14-летнего мальчика и 11-летней девочки обнаружены в одной из квартир в городе Волжск.

Следователи выясняют обстоятельства смерти матери и двоих детей в Марий Эл

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Мать и двоих детей убили в Республике Марий Эл. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц, малолетнего)», — сказали в ведомстве.

Известно, что тела 31-летней женщины, 14-летнего мальчика и 11-летней девочки были обнаружены в одной из квартир в городе Волжск.

В настоящий момент на месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве медики спасают жизнь годовалой девочки, которая два дня провела в квартире рядом с телом матери. По предварительным данным, женщину мог убить ее сожитель, с которым она состояла в отношениях порядка двух лет.

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