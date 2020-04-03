Дочь Анастасии Волочковой почти не видится с матерью. Почему 14-летняя Ариадна последний год живет с отцом и его возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой? Какие отношения у дочери балерины с мачехой? И что сама Анастасия думает по этому поводу? Только в программе «Светская Хроника»!

Волочкова: «Очень удобно на отнятые у матери своего же ребенка деньги содержать своих детей, которых четверо, жен, проституток, любовниц и новоиспеченных, и нет».

Ариадна Волочкова уже несколько раз появлялась на публике вместе с возлюбленной своего отца, Еленой Николаевой. Девушки вместе давали интервью и позировали на красной дорожке. Видно, что у них хорошие отношения.

Ариадна и Елена больше напоминают подруг, чем падчерицу и молодую маму. У девушек даже есть общие секреты.

Своего любимого мужчину телеведущая долго прятала от чужих глаз. Но когда она пришла на светское мероприятие вместе с дочерью Анастасии Волочковой, поползли слухи, что Елена Николаева обрела счастье рядом с бывшим мужем балерины.

«Сбылось все. И главное — мое представление о большой семье. Когда все шумят, делятся впечатлениями и очень любят друг друга. Арише удается все, что она делает. Я восхищаюсь ею, испытываю к ней нежность и тепло», — рассказала Елена Николаева в интервью «Светской хронике».

Картину дружной семьи рушит интервью Анастасии Волочковой, которая рассказала, что именно она настояла на переезде дочери к отцу. А сам Вдовин в общении с дочерью особой инициативы не проявлял.

«Именно я настояла на том, чтобы ребенок больше общался с папой, потому что это ей необходимо. Но на протяжении последних шести-семи лет отец Ариши виделся с ней раз в полгода», — цитирует балерину Starhit.ru.

Отношения родителей Ариадны после их расставания складываются непросто. По словам балерины, бизнесмен должен ей более трех миллионов долларов, которые она пытается вернуть через суд.

Анастасия Волочкова: «У меня, простите, он указан подозреваемым в уголовном деле по случаю ограбления, которое произошло в нашем доме, который он снимал».

Пока Анастасия разбирается с долгом бывшего мужа, ее дочь Ариадна с удовольствием проводит время с отцом и его семьей.

А вот фото с дочерью в соцсетях балерины последний раз появлялось аж несколько месяцев назад. Хотя Анастасия всегда держит своих подписчиков в курсе всего, что с ней произошло. Со стороны может показаться, что девочке-подростку куда интереснее с новой мачехой. Волочкова же другого мнения:

«Она даже сейчас год живет в городе у папы. И ей просто удобнее, потому что она действительно в центре, у нее сейчас очень большая занятость, нагрузка. И она очень умный человек, очень девочка разносторонне развита».

Однако дело не только в удобстве. Ариадна призналась, что не любит публичность и повышенное внимание, в отличие от своей звездной мамы.

Ариадна: «Я больше люблю с ней наедине проводить, поэтому, допустим, когда много находится журналистов и вообще вот этой всей публики, я это не очень люблю».

Так может, балерина просто не успевает выделять время для личного общения с дочерью? Премьеры спектаклей, репетиции, мастер-классы для детей и, конечно, новые поклонники, которых Ариша не одобряет.

«Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной», — поделилась балерина.

Пока балерина налаживает свою личную жизнь, Ариадна зарабатывает первые деньги. Девочка продала свою картину за пять тысяч рублей! Эту выручку Ариша решила потратить с умом — половину суммы она передаст в приют для животных.

Последний год Ариадна живет в семье отца и с удовольствием проводит время с новой мачехой. Вместе они ходят на шоппинг, путешествуют. Но, по словам телеведущей, Елена не стремится заменить девочке родную мать. Ведь это место в сердце Ариши уже занято.