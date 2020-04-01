Телеведущая Маша Малиновская решила не отставать от звездных коллег и записала забавное видео на фоне распространения коронавируса и введения строго режима карантина.

Знаменитость опубликовала ролик в Instagram, где показала несколько стадий, через которые, по ее мнению, должен пройти каждый человек, сидящий в самоизоляции.

Так, в начале ролика Маша предстает перед зрителем сногсшибательной красоткой, которая с удовольствием занимается домашними делами. Затем Малиновская, уже в расслабленном виде пытается развлечь себя и ребенка игрой «попади в меня тряпкой».

Следующая стадия — отчаяние. Певица появляется перед камерой в образе уставшей и заплаканной девушки, которая вынуждена терпеть все «прелести» домашнего заточения. Ну, а на последних секундах, ее спокойная и в меру уравновешенная ранее натура буквально выходит из себя и устраивает настоящий хаос.

«Четыре стадии карантина!» — так и подписала забавный ролик Малиновская.

Instagram @malinovskaya_tv

Поклонники звезды оценили необычный посыл, и отметили: в реальности все так и происходит! Поэтому Маша, по их мнению, попала в самую точку.

«Маруся, ты лучшая! Прям как у меня подсмотрела!»

«Маша, как всегда — талантливо и позитивно! Класс!»

«Горькая правда! Точно я. Только еще без макияжа! Долго смеялась!» — откликнулись в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Маша Малиновская оголила ягодицы и кого она собиралась напугать «целюляо и покерфейсом».