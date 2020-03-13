«Цилюляо и покерфейс!» — Маша Малиновская оголила ягодицы на зло «врагам»
39-летняя артистка показала место, где после смерти окажутся все хейтеры.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv
Певица и телеведущая Маша Малиновская обожает эпатировать публику. Поклонники не раз замечали: порой кажется, что «скандал» — ее второе имя.
Среди фанатов звезды есть те, кто искренне почитает артистку, но бывает, что на страничку заглядывают и хейтеры. Последним Малиновская подготовила сюрприз: на свежем фото запечатлела оголенные ягодицы и подписала, что это — их место.
«На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!» — заявила Маша (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).
Несмотря на безграничную любовь к артистке, даже самые преданные фанаты впали в ступор при виде «горячего» снимка.
«До 40 лет дожила, а ума не нажила…»
«Ужас, какой-то крокодил Гена просто…»
«Я тебя, конечно, люблю. Но не надо так опускаться и выставлять свою ****»,
«Маня, а зачем все это?!» — писали фолловеры в комментариях.
Впрочем, столь откровенные кадры Малиновская выкладывает не впервые. Так, например, 23 февраля Маша поздравила мужчин в сексуальном платье с вырезом до талии и сапогах-чулках алого оттенка. Сильный пол оригинальность подарка оценил на «ура!».
Ранее 5-tv.ru показал фото Маши Малиновской до проведения пластической операции.
Нашли ошибку?