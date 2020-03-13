Певица и телеведущая Маша Малиновская обожает эпатировать публику. Поклонники не раз замечали: порой кажется, что «скандал» — ее второе имя.

Среди фанатов звезды есть те, кто искренне почитает артистку, но бывает, что на страничку заглядывают и хейтеры. Последним Малиновская подготовила сюрприз: на свежем фото запечатлела оголенные ягодицы и подписала, что это — их место.

«На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!» — заявила Маша (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

Instagram @malinovskaya_tv

Несмотря на безграничную любовь к артистке, даже самые преданные фанаты впали в ступор при виде «горячего» снимка.

«До 40 лет дожила, а ума не нажила…»

«Ужас, какой-то крокодил Гена просто…»

«Я тебя, конечно, люблю. Но не надо так опускаться и выставлять свою ****»,

«Маня, а зачем все это?!» — писали фолловеры в комментариях.

Впрочем, столь откровенные кадры Малиновская выкладывает не впервые. Так, например, 23 февраля Маша поздравила мужчин в сексуальном платье с вырезом до талии и сапогах-чулках алого оттенка. Сильный пол оригинальность подарка оценил на «ура!».

Ранее 5-tv.ru показал фото Маши Малиновской до проведения пластической операции.