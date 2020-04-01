Двоих взрослых и одного ребенка нашли убитыми в Красноярске

Семья из трех человек найдена мертвой в одном из домов на улице Щорса в Красноярске. Информация об этом появилась в социальных сетях. Сотрудники управления Следственного комитета подтвердили сообщение.

По предварительным данным, тела 47-летней хозяйки дома, ее 77-летнего отца и девятилетней дочери обнаружила родственница погибших днем 30 марта. По версии следствия, все они скончались от многочисленных ножевых ранений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Правоохранители организовали досудебную проверку.

Сотрудники МВД также обратились к возможным очевидцам трагедии с просьбой сообщать о любой информации, которая хоть как-то связана с ЧП.

«Следствие обращается с просьбой ко всем, кто обладает значимой информацией о контактах погибших: к водителям такси, автовладельцам, имеющим видеорегистраторы, кто в период с 19 до 23 часов 29 марта осуществлял поездки вблизи вышеуказанного адреса. Местным жителям, которые видели подозрительных личностей вблизи дома в этот период, жителям дома, которые слышали шум, крики, плач, либо видели подозрительных лиц в подъездах дома в указанный период — обращайтесь по телефонам 227-06-45, 245-92-75 и 102», — говорится в заявлении.

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