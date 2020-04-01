Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Двоих взрослых и одного ребенка нашли убитыми в Красноярске

Фото: Известия / Алексей Майшев

Семья из трех человек найдена мертвой в одном из домов на улице Щорса в Красноярске. Информация об этом появилась в социальных сетях. Сотрудники управления Следственного комитета подтвердили сообщение.

По предварительным данным, тела 47-летней хозяйки дома, ее 77-летнего отца и девятилетней дочери обнаружила родственница погибших днем 30 марта. По версии следствия, все они скончались от многочисленных ножевых ранений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Правоохранители организовали досудебную проверку.

Сотрудники МВД также обратились к возможным очевидцам трагедии с просьбой сообщать о любой информации, которая хоть как-то связана с ЧП.

«Следствие обращается с просьбой ко всем, кто обладает значимой информацией о контактах погибших: к водителям такси, автовладельцам, имеющим видеорегистраторы, кто в период с 19 до 23 часов 29 марта осуществлял поездки вблизи вышеуказанного адреса. Местным жителям, которые видели подозрительных личностей вблизи дома в этот период, жителям дома, которые слышали шум, крики, плач, либо видели подозрительных лиц в подъездах дома в указанный период — обращайтесь по телефонам 227-06-45, 245-92-75 и 102», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи выясняют обстоятельства смерти матери и ее двоих детей в Марий Эл.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

13:40
У двух руководителей департаментов МЧС коронавирус не подтвердился
13:31
«Хочу быть у мамы в животике»: Бледанс нежно поздравила сына с днем рождения
13:21
Сбежавшую из Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге
13:18
Граждане и малый бизнес получили право на кредитные каникулы
13:16
Биатлонисты призвали Владимира Драчева сложить полномочия главы СБР
13:07
«Дочь» Наоми Кэмпбелл показала все свои образы в одном посте

Сейчас читают

«Мой родной, будь счастлив!» — Топалов нежно поздравил Лазарева с днем рождения
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок