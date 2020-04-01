Счастливый конец: девочку, живущую в клинике пять лет, отправят в новую семью
Накануне ее биологических родителей ограничили в правах.
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Девочку, которая пять лет жила в московской клинике, отправят в новую семью. Необходимые бумаги будут оформлены сразу после карантина. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы. Девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом», — цитирует детского омбудсмена РИА Новости.
Накануне родителей, которые пять лет не забирали дочь из клиники, ограничили в правах и обязали к уплате алиментов.
Девочка появилась на свет в московском перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя». Вскоре после выписки мать вернула дочку обратно в медучреждение. Несколько лет малышка не покидала пределов больницы. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Ее родители не хотели забирать собственную дочь, потому что считали ее серьезно больной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Самарой отец-алкоголик убил трехмесячную дочь из-за плача.
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