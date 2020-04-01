Известная телеведущая призналась: она счастлива, что из-за карантина у нее появилось время побыть с семьей.

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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова призналась подписчикам в Instagram: она нисколько не расстроилась из-за режима всеобщей самоизоляции. Наоборот, телеведущая рада, что наконец может провести время с семьей и отдохнуть от суеты.

Так, звезда опубликовала пост, где выложила милое домашнее фото вместе с подросшей дочерью Елизаветой.

«На карантине объятия крепче, слова осмысленнее, душа добрее. Нет, мы не с вирусом встретились, а с самими собой», — подписала трогательный снимок Оксана.

Instagram @fedorovaoksana

В комментариях поклонники знаменитости, все как один, согласились, что такой философский вывод как нельзя лучше описывает сложную ситуацию в мире. А также отметили: в кадре Оксана и дочка выглядят по-настоящему счастливыми. Вероятно, шестилетняя Лиза давно мечтала вот так просто обнять звездную маму, а не ждать, пока она придет с работы.

«Две принцессы! Вы только посмотрите, какая Лиза счастливая!»

«Дочка — красавица! Вся в маму! Оксаночка, обожаю вас!»

«Лицо, как у куколки! Дочка — прелесть! Берегите себя!» — обратились фолловеры к звезде.

Ранее 5-tv.ru показал милое видео, где дочь Оксаны Федоровой в обнимку с собакой демонстрирует отличную растяжку.

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