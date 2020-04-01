«Две принцессы!» — Оксана Федорова показала фанатам повзрослевшую дочь
Известная телеведущая призналась: она счастлива, что из-за карантина у нее появилось время побыть с семьей.
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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana
Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова призналась подписчикам в Instagram: она нисколько не расстроилась из-за режима всеобщей самоизоляции. Наоборот, телеведущая рада, что наконец может провести время с семьей и отдохнуть от суеты.
Так, звезда опубликовала пост, где выложила милое домашнее фото вместе с подросшей дочерью Елизаветой.
«На карантине объятия крепче, слова осмысленнее, душа добрее. Нет, мы не с вирусом встретились, а с самими собой», — подписала трогательный снимок Оксана.
В комментариях поклонники знаменитости, все как один, согласились, что такой философский вывод как нельзя лучше описывает сложную ситуацию в мире. А также отметили: в кадре Оксана и дочка выглядят по-настоящему счастливыми. Вероятно, шестилетняя Лиза давно мечтала вот так просто обнять звездную маму, а не ждать, пока она придет с работы.
«Две принцессы! Вы только посмотрите, какая Лиза счастливая!»
«Дочка — красавица! Вся в маму! Оксаночка, обожаю вас!»
«Лицо, как у куколки! Дочка — прелесть! Берегите себя!» — обратились фолловеры к звезде.
Ранее 5-tv.ru показал милое видео, где дочь Оксаны Федоровой в обнимку с собакой демонстрирует отличную растяжку.
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