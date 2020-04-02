Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото. Модель снялась лежащей в халате, причем на первом снимке одежда полностью скрывает ее формы, зато потом, кадр за кадром, она приоткрывает полы халата, обнажая свою грудь.

Instagram @bellahadid

Поклонники восприняли выходку красавицы на ура. Ее засыпали комплиментами и признаниями в любви.

«Ты убиваешь меня своей красотой»

«Люблю тебя. Твоя красота — эталон!»

«Мама Миа!!!»

«Мир никогда не заслужит этого…», — восхищенно комментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид снялась топлес для журнала Vogue. Пикантный снимок разместил фотограф Крис Коллс на своей странице в Instagram. Он пояснил, что съемка была сделана специально для юбилейного выпуска издания.