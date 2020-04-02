«Эталон»: самая красивая женщина в мире частично обнажила грудь
Белла Хадид показала серию фото, на которых постепенно приоткрывает полы халата.
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Фото, видео: Instagram @bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала подписчиков в Instagram своими фото. Модель снялась лежащей в халате, причем на первом снимке одежда полностью скрывает ее формы, зато потом, кадр за кадром, она приоткрывает полы халата, обнажая свою грудь.
Поклонники восприняли выходку красавицы на ура. Ее засыпали комплиментами и признаниями в любви.
«Ты убиваешь меня своей красотой»
«Люблю тебя. Твоя красота — эталон!»
«Мама Миа!!!»
«Мир никогда не заслужит этого…», — восхищенно комментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид снялась топлес для журнала Vogue. Пикантный снимок разместил фотограф Крис Коллс на своей странице в Instagram. Он пояснил, что съемка была сделана специально для юбилейного выпуска издания.
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