«Шедевр!» — самая красивая женщина в мире снялась топлес для журнала Vogue
Белла Хадид предстала полуобнаженной перед объективом и вновь восхитила поклонников красотой.
Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной фотосессии для греческой версии журнала Vogue. Пикантный снимок разместил фотограф Крис Коллс на своей странице в Instagram. Он пояснил, что съемка была сделана специально для юбилейного выпуска издания.
В кадре знаменитость попозировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Из одежды на Хадид была только юбка с экстремальным разрезом на бедре.
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@bellahadid for the anniversary issue of @voguegreece styled by @tonnegood hair by @ward_hair makeup by @therealofficialfrankb set design by @jessekaufmann nails by @makinaill @imgmodels @luizmattos1906 @ivanmbart @serlinassociates @philippaserlin @pier59studios xx
Фолловеры восхитились невероятно чувственным снимком и осыпали 23-летнюю модель комплиментами под постом автора снимка.
«Красивая композиция»;
«Шедевр!»;
«Невероятное фото», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Белла Хадид снялась в черном латексе.
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