Белла Хадид предстала полуобнаженной перед объективом и вновь восхитила поклонников красотой.

«Шедевр!» — самая красивая женщина в мире снялась топлес для журнала Vogue

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной фотосессии для греческой версии журнала Vogue. Пикантный снимок разместил фотограф Крис Коллс на своей странице в Instagram. Он пояснил, что съемка была сделана специально для юбилейного выпуска издания.

В кадре знаменитость попозировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Из одежды на Хадид была только юбка с экстремальным разрезом на бедре.

Фолловеры восхитились невероятно чувственным снимком и осыпали 23-летнюю модель комплиментами под постом автора снимка.

«Красивая композиция»;

«Шедевр!»;

«Невероятное фото», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Белла Хадид снялась в черном латексе.

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