Список товаров первой необходимости в России могут расширить

Список товаров первой необходимости просят расширить правительство представители бизнеса. Об этом сообщают «Известия».

Как следует из обращения представителей сообщества к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в настоящий момент список из моющих средств содержит только упоминание мыла и стирального порошка. В то же время, по их мнению, следует включить в перечень чистящие и моющие средства, а также товары для дезинфекции. Это позволит предприятиям, специализирующимся на их выпуске, продолжить производство во время вынужденных карантинных выходных.

В условиях пандемии коронавируса отмечается повышенный спрос на товары для санитарной обработки, пишут предприниматели. На сегодняшний день они в достаточном количестве есть на полках магазинов, но из-за высокого спроса могут исчезнуть с прилавков.

Ранее 5-tv.ru писал, что медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости. Как сказано в распоряжении правительства, все 23 наименования из списка должны всегда быть в продаже в период карантина.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112