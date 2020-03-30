Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости, которые должны быть доступны населению.

Новый перечень опубликован на сайте правительства. Из него исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. Остались мыло, порошок, зубная паста, гигиенические принадлежности, товары для детей, свечи, спички, бензин и корма для животных. Всего 23 пункта.

Как сказано в распоряжении правительства, данные товары должны всегда быть в продаже в период карантина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москалькова заявила об отсутствии дефицита продуктов в магазинах.