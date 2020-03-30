Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости
Как сказано в распоряжении правительства, все 23 наименования из списка должны всегда быть в продаже в период карантина.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости, которые должны быть доступны населению.
Новый перечень опубликован на сайте правительства. Из него исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. Остались мыло, порошок, зубная паста, гигиенические принадлежности, товары для детей, свечи, спички, бензин и корма для животных. Всего 23 пункта.
Как сказано в распоряжении правительства, данные товары должны всегда быть в продаже в период карантина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москалькова заявила об отсутствии дефицита продуктов в магазинах.
- 30 мар
- В Европарламенте усмотрели заговор РФ и Китая против Евросоюза из-за COVID-19
- 30 мар
- Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер в Нью-Йорке от коронавируса
- 30 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 30 марта
- 30 мар
- Липецкий медработник могла заразить восемь коллег коронавирусом
- 30 мар
- «Победа» отменила рейсы для вывоза россиян из Турции
- 30 мар
- Видео: в московском метро дезинфицируют вентиляционные шахты
- 30 мар
- Видео: Леся Никитюк показала необычную уборку дома во время карантина
- 30 мар
- В Кремле здоровье россиян поставили выше экономического ущерба из-за самоизоляции
- 30 мар
- Более 20 пациентов больницы заразились COVID-19 в Коми
- 30 мар
- Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире
Читайте также
31%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?