Блогер Екатерина Диденко, ставшая вдовой после несчастного случая в банном комплексе Москвы, предупредила подписчиков об опасности сухого льда. Она рассказала, какие именно нюансы использования вещества могут превратить вечернику в трагедию.

«Вы знаете, возможно, еще не все оценили опасность сухого льда. Его используют звезды, лидеры мнений, инстаграм-блогеры, да и те, кто не выставляет свою жизнь напоказ. Он может вызвать ожог и/или головокружение. Но и это было известно далеко не всем», — написала блогер в Instagram.

Она призналась, что ее дети участвовали в экспериментах с сухим льдом, но концентрация вещества была незначительной. По ее словам, рассчитать безопасную пропорцию не сможет даже эксперт, тому доказательством служит ее печальный опыт.

«А как получить опасную концентрацию? А это вам даже технический специалист по продажам сухого льда не рассчитает. Нам же рассчитывали… по фотографиям закрытого бассейна, по объему бассейна и комнаты. Нам просто не повезло», — резюмировала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

В заключение она призвала производителей сухого льда нанести на упаковку информацию о возможных смертельных последствиях игр с веществом.

Вечеринка в банном комплексе на дне рождения Екатерины Диденко закончилась трагедией. В бассейн загрузили 25 килограммов сухого льда. В результате этого скончались муж блогера и двое ее друзей.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Диденко в подробностях рассказала, как сообщила дочке о смерти папы.