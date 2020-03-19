Блогер Диденко в подробностях рассказала, как сообщила дочке о смерти папы

Аптечный блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа в результате нашумевшей трагедии с сухим льдом в бассейне, продолжает делиться в соцсетях подробностями своей личной жизни. На днях она сообщила в Instagram, что все-таки нашла в себе силы рассказать четырехлетней дочери о смерти отца. Теперь же Катя решила подробно описать, как это было.

«Как мы рассказали Настеньке, что папы больше нет? Почему мы? Потому что делала это я под контролем психолога. Сначала мы думали рассказать это через сказку. Но, из-за того, что Настя знала, о том, что дедушка умер полгода назад, мы решили ей рассказать все как есть», — начинает историю блогер.

По словам Екатерины, сказать ребенку, что случилось, было очень тяжело, поэтому она ждала, когда будет готова морально.

«По ее щеке потекли две слезинки. Мы начали рассматривать фотографии с папой, по 30 кругов называя всех членов семьи», — продолжает Диденко.

А уже через 30 минут жизнерадостный ребенок танцевал как ни в чем не бывало.

«После мы несколько раз возвращались к разговору, особенно когда касалось действий, которые выполнял папа (например, он отводил ее в сад, водил машину и так далее). Она интересовалась, кто теперь будет делать это?» — рассказывает блогер.

Годовалому сыну Екатерина пока не считает нужным объяснять случившееся, хотя мальчик, по ее словам, очень скучает по папе.

История до слез растрогала подписчиков Екатерины Диденко. Многие восхищаются силой духа оставшейся с двумя детьми женщины.

«Прочла и прям слезы на глазах. Держитесь, Катюша»;

«Вы большая молодец, что рассказали ей под присмотром психолога. Надеюсь, у вас все будет хорошо, и вы справитесь с этим горем»;

«Читаю, и ком в горле. Сил и здоровья вам!»

«Катя, вы для меня просто супер-сильная женщина. Я бы так не смогла. Я духом и морально слаба. Я каждый раз читаю вас и плачу», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, трагедия случилась 28 февраля в одном из банных комплексов Москвы. Компания отмечала день рождения Екатерины Диденко. В разгар вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции отравились и утонули двое гостей праздника и 32-летний муж именинницы Валентин Диденко. Позже блогер, которая подробно рассказывала в соцсетях о произошедшем, пожаловалась на травлю в соцсетях.