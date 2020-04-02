Домашние кошки могут заражаться коронавирусом. Об этом экспериментальным путем узнали китайские ученые. Как отмечает KP.RU, исследователи выяснили, что мурчащие не только способны заразиться COVID-19 от человека, но и передавать вирус друг другу, что ставит под угрозу всю популяцию кошек.

Ученые провели ряд опытов, который позволил выяснить, на кого из животных воздействует коронавирус. Исследование проводилось, в том числе, чтобы в дальнейшем на млекопитающих испытывать вакцину от инфекции. Результаты показали, что кошки восприимчивые к COVID-19, в то время как собаки — нет.

Китайские ученые пришли к выводу, что смертность среди кошек стремится к 100% случаев. Если больное животное попадет на улицу или другим путем будет контактировать с сородичами, может начаться пандемия среди хвостатых. Однако, администрация сайта bioRxiv, опубликовавшего исследования, отмечает, что обнародованные сведения не проверены. Поэтому с уверенностью говорить о скором вымирании кошек пока не приходится.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей.

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