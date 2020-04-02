Кошки способны заразиться от человека, а смертность от инфекции среди их вида стремится к 100%, считают некоторые специалисты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber, Hu Xuejun, Michael Weber, Altan Gocher, Helmut Meyer zur Capellen

Домашние кошки могут заражаться коронавирусом. Об этом экспериментальным путем узнали китайские ученые. Как отмечает KP.RU, исследователи выяснили, что мурчащие не только способны заразиться COVID-19 от человека, но и передавать вирус друг другу, что ставит под угрозу всю популяцию кошек.

Ученые провели ряд опытов, который позволил выяснить, на кого из животных воздействует коронавирус. Исследование проводилось, в том числе, чтобы в дальнейшем на млекопитающих испытывать вакцину от инфекции. Результаты показали, что кошки восприимчивые к COVID-19, в то время как собаки — нет.

Китайские ученые пришли к выводу, что смертность среди кошек стремится к 100% случаев. Если больное животное попадет на улицу или другим путем будет контактировать с сородичами, может начаться пандемия среди хвостатых. Однако, администрация сайта bioRxiv, опубликовавшего исследования, отмечает, что обнародованные сведения не проверены. Поэтому с уверенностью говорить о скором вымирании кошек пока не приходится.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей.

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