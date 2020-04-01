В Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей
Автор объявления утверждает, что питомец защищает от всех инфекций.
Фото: Youla.ru
Необычное объявление о продаже «кота-оберега» появилось на интернет-сервисе бесплатных объявлений «Юла» накануне. Его автор из Хабаровска утверждает, что питомец по кличке Тимон — уникальный талисман.
«Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром. Чувствует внутреннюю энергетику, потомственный предсказатель», — описал кота продавец.
За живой оберег его нынешний хозяин попросил шесть миллионов рублей, но указал, что торг уместен. За сутки объявление набрало 360 просмотров.
По состоянию на утро 1 апреля коронавирус выявлен у более чем 858 тысяч человек. Общее число погибших превысило 42 тысячи человек. На территории России COVID-19 заражены 2,3 тысячи человек, что на 500 больше, чем днем ранее.
Ранее 5-tv.ru публиковал пять советов кинолога, как пережить изоляцию с животным.
- 1 апр
- Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
- 1 апр
- На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан
- 1 апр
- Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей
- 1 апр
- Больных коронавирусом, находящихся дома, будут контролировать при помощи мобильного приложения
- 1 апр
- Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за пандемии
- 1 апр
- Первые два пациента с диагнозом коронавирус выявлены в Северной Осетии
- 1 апр
- Российские ученые преобразовали воду для борьбы с COVID-19
- 1 апр
- Петербуржец из-за COVID-19 оказался заблокированным на яхте в Чили
- 1 апр
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 1 апреля
- 1 апр
- «Это проверка на прочность»: Седокова пожаловалась на трудности из-за карантина
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?