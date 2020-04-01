Автор объявления утверждает, что питомец защищает от всех инфекций.

В Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей

Фото: Youla.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Необычное объявление о продаже «кота-оберега» появилось на интернет-сервисе бесплатных объявлений «Юла» накануне. Его автор из Хабаровска утверждает, что питомец по кличке Тимон — уникальный талисман.

«Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром. Чувствует внутреннюю энергетику, потомственный предсказатель», — описал кота продавец.

youla.ru

За живой оберег его нынешний хозяин попросил шесть миллионов рублей, но указал, что торг уместен. За сутки объявление набрало 360 просмотров.

По состоянию на утро 1 апреля коронавирус выявлен у более чем 858 тысяч человек. Общее число погибших превысило 42 тысячи человек. На территории России COVID-19 заражены 2,3 тысячи человек, что на 500 больше, чем днем ранее.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять советов кинолога, как пережить изоляцию с животным.

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