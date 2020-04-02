Какие профессии стали самыми востребованными в период карантина
В целом рынок труда сейчас переживает шоковое состояние, говорят специалисты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru
Коронавирус перевернул российский рынок труда.
Реальный сектор экономики проседает, а вот сфера услуг переживает настоящий бум. Курьеры теперь — герои нашего времени, каждый день на передовой.
Взрывной рост переживает и образовательная сфера — на самоизоляции многие решили подтянуть знания. Те учителя, кто подружился с видеозвонками, теперь зарабатывают больше, чем до карантина.
Стоит ли сейчас задумываться о смене профессии, и кто будет востребован в ближайшем будущем, разбирался Антон Никитин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что список товаров первой необходимости в России могут расширить.
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