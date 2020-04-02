Расходы ЖКХ на период самоизоляции могут вырасти на 30%

В период самоизоляции расходы российских семей на оплату жилищно-коммунальных услуг могут вырасти на треть.

К примеру, в столице платежка подрастет на полторы-две тысячи рублей. Такие данные приводят эксперты общероссийского народного фронта.

Находясь дома, люди чаще готовят еду, пьют чай и кофе, что естественно увеличивает расход воды. Ну, а удаленная работа на компьютере и сидение у телевизора заставляют быстрее крутиться счетчик электроэнергии.

Для поддержки населения управляющие компании временно решили отменить начисление пени за просрочку платежей. Кроме этого, по оценкам экспертов, в этом году россияне могут потратить до половины своих сбережений. Всему виной ситуация на рынке труда, вызванная коронавирусной инфекцией.

Сейчас на руках у населения скопилось более десяти с половиной триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦБ РФ признал заболевание коронавирусом причиной для реструктуризации кредита.

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