Расходы ЖКХ на период самоизоляции могут вырасти на 30%
Управляющие компании временно отказались от взимания пени за просрочку платежей.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
В период самоизоляции расходы российских семей на оплату жилищно-коммунальных услуг могут вырасти на треть.
К примеру, в столице платежка подрастет на полторы-две тысячи рублей. Такие данные приводят эксперты общероссийского народного фронта.
Находясь дома, люди чаще готовят еду, пьют чай и кофе, что естественно увеличивает расход воды. Ну, а удаленная работа на компьютере и сидение у телевизора заставляют быстрее крутиться счетчик электроэнергии.
Для поддержки населения управляющие компании временно решили отменить начисление пени за просрочку платежей. Кроме этого, по оценкам экспертов, в этом году россияне могут потратить до половины своих сбережений. Всему виной ситуация на рынке труда, вызванная коронавирусной инфекцией.
Сейчас на руках у населения скопилось более десяти с половиной триллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦБ РФ признал заболевание коронавирусом причиной для реструктуризации кредита.
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